Судебные приставы Самарской области проведут акцию «В отпуск – без долгов!»

93

Работники ведомства не только проведут рейды по адресам граждан, имеющих задолженности свыше установленного Федеральным законом порога, но и организуют информирование жителей региона, собирающихся провести отпуск за пределами Российской Федерации, о возможных ограничениях в случае наличия долгов по исполнительным производствам.Постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации выносится судебным приставом-исполнителем в случае, если задолженность по исполнительному производству превышает сумму в 30 тысяч рублей (или 10 тысяч рублей при требованиях по исполнительному документу о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда). Однако если в течение двух месяцев задолженность не будет оплачена, судебный пристав-исполнитель снижает порог ограничения на вылет до 10 тысяч рублей.Кроме того, соответствующее постановление может быть вынесено в рамках исполнительных производств неимущественного характера. Так как процесс снятия ограничения в праве на выезд занимает некоторое время, то ФССП России по Самарской области рекомендует заранее проверить себя в «Банке данных исполнительных производств».Акция «В отпуск – без долгов!» продлится до 19 июля.