Судебные приставы Безенчукского района помогли сироте стать обладателем своего жилья

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство об обязании администрации района предоставить бывшему воспитаннику детского дома жилье, которое отвечало бы всем санитарным и техническим требованиям. Однако, вопреки действующему законодательству, гражданин Г. не получил в установленный законом срок ключи от квартиры.В рамках исполнительного производства судебный пристав вручил представителю администрации требование об исполнении решения суда, а также предупредил о последствиях неисполнения прописанных в исполнительном документе обязательствах, в том числе об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.После этого с молодым человеком заключили договор социального найма и вручили ключи от благоустроенной квартиры, общей площадью 33,1 кв. м.