Студенты по специальности «Туризм» из Самары успешно выступили на WorldSkills Russia

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Кутлукаева Диана и Вагазова Диана, студентки 2 курса ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» по специальности «Туризм», стали обладательницами медальонов за профессионализм в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в г. Казани по компетенции «Туризм».Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – это самые масштабные соревнования в России профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани стали 1513 конкурсантов.Участницам от Самарской области были вручены благодарственный письма и призы от министерства культуры Самарской области и от туроператорской компании «Спутник-Гермес».