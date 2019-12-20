Студентов Самарской области приглашают провести бесплатную ярмарку обмена подарками
20 декабря 2019 09:52
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Движение ЭКА приглашает студентов училищ и колледжей региона провести зимнюю Дармарку – бесплатную ярмарку обмена подарками. Участники Дармарки могут экологично поздравить друг друга с Новым годом, Рождеством и даже с Днем студента, освободить пространство от лишнего, подарить вещам вторую жизнь и просто интересно провести время.
Для проведения Дармарки организаторы предлагают инструкцию с описанием простых шагов, которые помогут:
найти команду;
выбрать и оформить площадку для проведения;
пригласить к участию студентов и преподавателей;
провести мероприятие и поделиться опытом с другими.
В рамках Дармарки студенты могут организовать книговорот, или буккроссинг – обмен книгами. Благодаря книговороту книги не пылятся на полках, не попадают в макулатуру или на свалку, а находят своего читателя.
Делиться можно не только вещами, но и своими талантами и умениями.
Для участия в новогодней Дармарке и получения необходимых инструкций нужно зарегистрироваться на сайте http://квестдругаяпланета.рф.
Срок проведения акции - до 25 января 2020 года. По итогам участия будут названы лучшие 10 команд.
Дармарка новогодних подарков проводится в рамках всероссийского квеста “Другая планета”. Квест направлен на погружение студентов в мир «зеленых» профессий, формирование экологического мышления и навыков, которые будут полезны для их будущей жизни и карьеры. Квест проводится по инициативе WWF России и фонда Citi (Citi Foundation) при поддержке движения ЭКА и продлится до 15 апреля 2020 года.
«Подготовиться к Новому году — это не только пригласить гостей и накрыть вкусный стол, но еще и позаботиться о природе. Новогодняя Дармарка — настоящий праздник разумного потребления! Любая «спасенная» вещь сокращает количество отходов и избавляет от необходимости производить и покупать новое. Дарите вещам вторую жизнь и вступайте в 2020-й год весело и экологично!» — призывает Наталья Чудовская, координатор квеста «Другая планета».
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