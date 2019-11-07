Студент из Самарской области стал лауреатом Национальной премии им. Ежевского А.А. за уникальную разработку
7 ноября 2019 13:16
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Его прибор позволяет диагностировать до 90% внутренних патологий как у сельскохозяйственных, так и у домашних животных.
Объявлены лауреаты Национальной премии им. Ежевского А.А., которую учредила Ассоциация «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России. Среди победителей студент 5 курса специалитета из ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» Матвей Орлов.
Он представил на конкурс проект «Разработка ультразвукового эхоостеометра для усовершенствования диагностики при нарушениях минерального обмена и физиологического состояния животных».
Этот прибор позволяет диагностировать до 90% внутренних патологий как у сельскохозяйственных, так и у домашних животных, находящихся в разных физиологических состояниях (лактация, беременность, патологическое состояние и другие). По словам Матвея Орлова, у прибора не существует действующих мировых аналогов. Им смогут пользоваться не только ветеринары, но и люди без специального образования. Специалисты могут отслеживать в режиме online измерения за период исследований. Прибор снижает экономические затраты на проведение лечебных мероприятий ориентировочно на 50-60.
«Идея ежегодно поощрять конструкторов в области сельского хозяйства и сельхозмашиностроения - это дополнительный стимул для работы над собой и над своим проектом. Хорошо, что имя Александра Александровича Ежевского живёт, и мы его помним», - отметил лауреат.
Победителями конкурса в 2019 году стали 7 молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения.
Уровень конкуренции среди участников проекта ежегодно растет. Об этом говорят эксперты конкурсной комиссии, состоящей из руководителей ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации «Росспецмаш», представителей Минпромторга России и специализированных СМИ. В этом году увеличилось число проектов в сфере роботизации и автоматизации сельхозпроизводства.
Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова отметила, что растет число вузов, которые впервые принимают участие в конкурсе. При этом организаторы фиксируют все больше высших учебных заведений, чьи студенты ежегодно направляют свои проекты в качестве соискателей Премии.
Торжественное награждение лауреатов пройдет в Самаре 22 ноября 2019 года на территории одного из самых современных российских производителей сельхозтехники – компании «Евротехника», которая является стратегическим партнером Премии в текущем году. Победители конкурса познакомятся с производственными площадками завода, пообщаются с сотрудниками конструкторского бюро, увидят не имеющий аналогов в России учебный центр. О перспективах развития отрасли студентам расскажут руководители Ассоциации «Росспецмаш» и Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России.
Лауреаты премии будут награждены ценными призами и денежными премиями, сообщает PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»).
Объявлены лауреаты Национальной премии им. Ежевского А.А., которую учредила Ассоциация «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России. Среди победителей студент 5 курса специалитета из ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» Матвей Орлов.
Он представил на конкурс проект «Разработка ультразвукового эхоостеометра для усовершенствования диагностики при нарушениях минерального обмена и физиологического состояния животных».
Этот прибор позволяет диагностировать до 90% внутренних патологий как у сельскохозяйственных, так и у домашних животных, находящихся в разных физиологических состояниях (лактация, беременность, патологическое состояние и другие). По словам Матвея Орлова, у прибора не существует действующих мировых аналогов. Им смогут пользоваться не только ветеринары, но и люди без специального образования. Специалисты могут отслеживать в режиме online измерения за период исследований. Прибор снижает экономические затраты на проведение лечебных мероприятий ориентировочно на 50-60.
«Идея ежегодно поощрять конструкторов в области сельского хозяйства и сельхозмашиностроения - это дополнительный стимул для работы над собой и над своим проектом. Хорошо, что имя Александра Александровича Ежевского живёт, и мы его помним», - отметил лауреат.
Победителями конкурса в 2019 году стали 7 молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения.
Уровень конкуренции среди участников проекта ежегодно растет. Об этом говорят эксперты конкурсной комиссии, состоящей из руководителей ведущих российских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации «Росспецмаш», представителей Минпромторга России и специализированных СМИ. В этом году увеличилось число проектов в сфере роботизации и автоматизации сельхозпроизводства.
Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова отметила, что растет число вузов, которые впервые принимают участие в конкурсе. При этом организаторы фиксируют все больше высших учебных заведений, чьи студенты ежегодно направляют свои проекты в качестве соискателей Премии.
Торжественное награждение лауреатов пройдет в Самаре 22 ноября 2019 года на территории одного из самых современных российских производителей сельхозтехники – компании «Евротехника», которая является стратегическим партнером Премии в текущем году. Победители конкурса познакомятся с производственными площадками завода, пообщаются с сотрудниками конструкторского бюро, увидят не имеющий аналогов в России учебный центр. О перспективах развития отрасли студентам расскажут руководители Ассоциации «Росспецмаш» и Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России.
Лауреаты премии будут награждены ценными призами и денежными премиями, сообщает PR-служба Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциации «Росспецмаш»).
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