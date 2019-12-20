Сто уникальных рукописей и печатных книг оцифровали в рамках национального проекта «Культура»

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В 2019 году в рамках Национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина, сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки подобрали и оцифровали сто уникальных рукописей и печатных книг, хранящихся в фонде библиотеки.Научная библиотека — единственное учреждение в регионе, которое обладает ценным книжным фондом, куда входят собрания рукописных и печатных книг, начиная с XV века.Теперь, объекты культурного наследия России, библиографические редкости, обладающие выдающейся духовной, исторической и материальной ценностью, стали доступны широкому кругу читателей в электронном виде. Среди ста оцифрованных редких книг и документов присутствуют рукописи XVIII-XIX вв., прижизненные издания Н.М. Карамзина, первые публикации русских летописей, российских историков и географов.Отбор документов проходил в соответствии с основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 гг.Познакомиться с уникальными книжными памятниками можно на официальном сайте библиотеки https://libsmr.ru/.В фондах СОУНБ на сегодняшний день выявлено 3000 исторических экземпляров, которые вносятся в Общероссийский свод книжных