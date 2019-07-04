Статус исторического поселения для Самары: мечта - становится реальностью

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В Самаре завершилась разработка проектной документации, необходимой для наделения города Самары статусом исторического поселения. По мнению одного из авторов проекта, архитектора Виталия Стадникова, старая часть мегаполиса обладает гигантским социально-экономическим потенциалом. Свой проект и концепцию реализации «Исторического поселения» Виталий Стадников защитил на совещании так называемого проектного офиса в областном правительстве, активным участником которого стал депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, сообщается на сайте депутата.Виталий Стадников назвал депутата локомотивом этого проекта, ведь именно ему и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову принадлежит идея создания проекта «Историческое поселение», как единственно возможного варианта защиты среды исторической части города от точечной застройки, а главное — дальнейшего развития Самары как современного мегаполиса.Для реализации проекта «Историческое поселение», по мнению Виталия Стадникова, прежде всего, необходимо отказаться от поквартальной многоэтажной застройки и заняться реновацией всего района. Огромным преимуществом Самары, по мнению архитектора, является сохранившаяся идентичность исторического центра. Старый город поражает своим разнообразием. Здесь можно увидеть и деревянные дома, и достаточно качественную плотную застройку из особняков, сопоставимую со столичной. Колорит дополняют добротные сталинки и многочисленные административные здания. В старой части города живут люди абсолютно разных социальных слоев. Все это должно стать толчком для развития данной территории. Комментируя основные положения своего проекта, Виталий Стадников сообщил: «Документ представляет собой полноценную программу развития города. Строительство коллекторов, инженерных коммуникаций, развитие общественного транспорта, социально-бытовой инфраструктуры – все это перекочевало в проект. Это стратегия пространственного развития территории, подразумевающая создание высококачественных жилых площадей для различных слоев населения. Проект позволит четко установить правила землепользования и застройки. Пока же существует множество регламентирующих документов, зачастую противоречащих друг другу. Инвесторы не понимают, в какую дверь им стучаться для понимания ситуации. В итоге мы имеем пару-тройку разрешений на строительство в год в этой части города. И если мы сумеем сохранить исторический центр и по максимуму использовать весь его потенциал, экономический эффект от этого будет колоссальный».Присутствующие на совещании эксперты задали вопросы, связанные, прежде всего, со статусом «Исторического поселения» – федерального или регионального значения должен быть этот проект? Разделившиеся в ходе дискуссии мнения, объединил Александр Хинштейн:«Я поддерживаю проект Виталия Стадникова и хочу снять некоторые противоречия, которые возникли в ходе обсуждения проекта. Противоречия наши таковы, что предлагаемые сегодня регламенты где-то мягче, где-то жестче. Объединённые зоны охраны, как предлагает Виталий Стадников, эти противоречия нивелируют. Вопрос номер два: предлагаю включить в состав нашей рабочей группы представителей сетевых компаний, которые бы сформировали свои позиции по строительству и объему инженерных сетей. Теперь о предмете нашего спора – о федеральном или региональном статусе нашего поселения… Моя позиция известна, я ее неоднократно озвучивал – я однозначно «за» федеральный статус. Потому что статус региональный нам ничего не дает.Относительно наших перспектив получения федерального статуса: правительство Российской Федерации уже официально объявило о выделении более 30 миллиардов рублей на развитие «Исторических поселений». Плюсом к этому должны пойти средства из Банка реконструкции и развития стран «БРИКС». Из этого следует, что в первую очередь, эти деньги будут направлены на поддержку проектов федерального статуса».Также Александр Хинштейн добавил, что уровень принятия решений, например, по созданию регламентов, будет определен в соответствии со статусом поселения. Региональный уровень, по его мнению, нельзя считать эффективным способом управления градостроительными нормами. До сегодняшнего времени он не принес результатов и не снял проблемы застройки городских территорий, не защитил историческую среду от планомерного разрушения. Именно поэтому статус памятника федерального значения необходим Самаре, и именно из этого необходимо исходить, создавая концепции и границы «Исторического поселения».На совещании также была поддержана идея о введении моратория на выдачу разрешений на строительства до момента создания всего проекта «Историческое поселение».