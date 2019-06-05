StartupSamara организует площадку на ВолгаФесте

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8-9 июня на первой очереди набережной Волги в рамках ВолгаФеста будет открыт шатер Регионального центра инноваций StartupSamara.Здесь пройдет серия открытых встреч с известными самарскими предпринимателями, которые добились успеха и даже изменили облик города. Можно будет пообщаться с основателями компаний, общественными деятелями и основателями брендов «Большая деревня», «МАМА РЯДОМ», «Vinoteca» и другими героями нашего города.На площадке StartupSamara между Вилоновским и Красноармейским спуском вы найдете лекторий, фотозону и стойку с прохладительными напитками (ищите желтую ракету).Напомним, что традиционный фестиваль набережных "ВолгаФест" в этом году пройдет 8 и 9 июня на набережной Волги.