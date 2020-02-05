Стартовала Эстафета Победы, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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5 февраля из Мурманска и Бреста символ Эстафеты начал свое движение по двум маршрутам вдоль внешних границ государств-участников СНГ. Саратовская и Самарская области этап Эстафеты встретят в периодс 5 по 15 апреля 2020 г.Эстафета Победы, организованная в соответствии с решением Совета Командующих пограничными войсками, пройдет по территориям Российской Федерации и Республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Киргизия, Армения.Торжественная церемония завершения Эстафеты Победы состоится 28 мая 2020 года в Москве.