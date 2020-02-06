Стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

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Молодые и активные жители Самарской области могут принять участие в стартовавшем Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был Президентом». Его организаторы предлагают участникам подготовить работы по социально-экономическому развитию России и по изменению основного закона страны.Организаторы конкурса – АНО «Центр поддержки молодежного парламентаризма» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.Он пройдет в два этапа. На первом – заочном этапе - участники направляют свои заявки в организационный комитет, где экспертная комиссия отберет лучшие работы. Подать заявки можно до 12 марта 2020 года на сайте http://konkurs-president.ru.Очный этап пройдет с 17 по 19 апреля в Санкт-Петербурге, где состоится публичная защита работ.Участниками Конкурса могут стать дети и молодежь от 7 до 35 лет в четырех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14, 15-17 и 18-35. Для разных возрастов предусмотрены различные номинации. Всего их 4: «Эссе «5 шагов к России Будущего: мои первые указы», «Рисунок «Взгляд на будущее России», «Видеоролик «Моя предвыборная программа», «Проект «Конституция-2020, мои предложения в поддержку инициативы Президента России».