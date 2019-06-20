Спрос на «Умные» гаджеты в Самарской области вырос на 69%
20 июня 2019 12:00
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Группа «Связной|Евросеть» отмечает рост продаж техники для «умного дома» в Поволжье более чем на 21%. Самарская область не вошла в топ-3 регионов по росту продаж «умных» гаджетов наряду с Нижегородской областью (+138% в выручке по сравнению с 1 кварталом 2018 года), республиками Башкортостан (+67%) и Татарстан (108%). Однако продажи в регионе все же серьезно выросли: в количественном выражении рост составил 69%, в выручке 72%.
Наибольшим спросом у ритейлера пользовались IP- и Wi-Fi-камеры, их продажи увеличились на 71%; умные лампы стали покупать на 67% чаще, потребность в датчиках движения увеличилась на 54%, продажи умных напольных весов выросли на 49%, а умных розеток на 44%, пишет «СО» ОНЛАЙН .
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Фото pixabay.com
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