Специалисты Самарского Росреестра подтвердили высокую квалификацию

95

Специалисты Управления Росреестра по Самарской области написали Всероссийский правовой диктант. Средний балл составил 88%. Некоторые юристы Управления набрали 96 и 100 баллов хотя вопросы касались не столько недвижимости и имущественных отношений, сколько других сфер права.Впервые в практике проведения Всероссийского правового диктанта отдельный блок вопросов был посвящен теме государственной регистрации прав, геодезии и картографии. Соответствующий материал был подготовлен Росреестром и направлен в Ассоциацию юристов России для включения в задания диктанта. «Сфера имущественных и земельных отношений затрагивает практически всех жителей нашей страны. Поэтому включение в задания правового диктанта именно таких вопросов можно считать серьезным шагом в проводимой Росреестром разъяснительной работе», - прокомментировала заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.Торжественная церемония запуска Всероссийского правового диктанта, состоялась в День юриста. В ходе церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между Росреестром и Ассоциацией юристов России.«В Росреестре разработана своя система контроля знаний специалистов. С определенной периодичностью мы проходим специальные тестирования на знания сферы деятельности и русского языка, и конечно, на эти вопросы отвечать легко, поскольку каждый день работаем с этими нормами законов. Всероссийский правовой диктант – это новый уровень, поскольку здесь были вопросы не столько о регистрации прав, сколько о нормах Конституции, в сфере уголовного, трудового права и других направлений российского законодательства. Было непросто, и были сомнения, на всё ли ответил правильно. Результат в 100 баллов был приятным сюрпризом, рассчитывал на 90 – 95 баллов», - поделился впечатлениями заместитель начальника отдела регистрации объектов нежилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Станислав Стахорский.