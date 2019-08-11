Спасателей Центральной спасательной станции ПСС Самарской области поблагодарили за работу

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Спасателей Центральной спасательной станции Поисково-спасательной службы Самарской области поблагодарили за работу. Благодарность написала дочь пострадавшего.5 августа 2019 года в 22:40 спасатели отправились на пристань Шелехметь для эвакуации и дальнейшей госпитализации пострадавшего мужчины 1957 года рождения.В 01:15 мужчину с переломом ноги передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу, сообщает ПСС по Самарской области.