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Новости /  Общество /  Социум  

Спасателей Центральной спасательной станции ПСС Самарской области поблагодарили за работу

11 августа 2019 12:14
131
Спасателей Центральной спасательной станции ПСС Самарской области поблагодарили за работу
Они доставили к врачам мужчину с переломом.

Спасателей Центральной спасательной станции Поисково-спасательной службы Самарской области поблагодарили за работу. Благодарность написала дочь пострадавшего.
5 августа 2019 года в 22:40 спасатели отправились на пристань Шелехметь для эвакуации и дальнейшей госпитализации пострадавшего мужчины 1957 года рождения.

В 01:15 мужчину с переломом ноги передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу, сообщает ПСС по Самарской области.
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