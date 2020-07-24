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Новости /  Общество /  Социум  

Создана петиция против строительства картинг-трассы в парке Гагарина в Самаре

24 июля 2020 09:48
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Создана петиция против строительства картинг-трассы в парке Гагарина в Самаре
Недовольные жители пишут, что на территории парка теперь будет две трассы, одна из которых останется заброшенной. Всё большая территория парка закатывается в асфальт.

Напомним, до прошлого года включительно в парке уже была трасса для картинга - вдоль Московского шоссе. Но из-за близости опор ЛЭП ее пришлось закрыть. Строительные работы в другой части парка начались на прошлой неделе и вызвали недовольство части горожан. На сайте Change создана петиция "Остановить строительство новой площадки для картинга в парке Гагарина!". В настоящее время ее подписали 108 человек.

"В центре парка Гагарина ведутся работы по строительству трассы для картинга. Уже сняли грунт, привезли щебень и песок. Строительство ведётся в непосредственной близости от спортивных площадок, детской площадки и жилых домов, - пишет автор петиции. - Таким образом, в центре парка появится источник сильнейшего шума и выхлопных газов. Сложно оценить ущерб экосистеме парка. А главное - психологический ущерб посетителям парка, для которых это место является одним из немногих тихих мест с чистым воздухом для занятий спортом и прогулок с детьми".

Также в петиции высказывается недовольство тем, что и старая трасса остается на месте, ее не демонтируют, зеленые насаждения не восстанавливаются: "На территории парка теперь будет две трассы, одна из которых останется заброшенной. Всё большая территория парка закатывается в асфальт".

Строительство трассы ведется за счет местной детской картинг-школы, затем она должна перейти в собственность парка в качестве пожертвования.

"Они получили предписание о невозможности работать на старом месте по причине прохождения над трассой ЛЭП. После согласования места с администрацией города начался перенос, - комментируют ситуацию в МАУ "Парки Самары". - Организатор самостоятельно согласовывал перенос трассы с администрацией. Мы не имеем отношения к этому переносу".

Также в МАУ напомнили, что изначально предлагали перенести трассу в парк "Молодежный".

В группе картинг-школы "Вконтакте" сообщается, что проект строительства трассы прошел необходимые согласования, в том числе выездное совещание с приложением общественного совета жителей соседних домов: "Прокаточный картинг - это не те спортивные машины, которые вы видите по ТВ - это безопасный аттракцион, на котором даже дети, не имеющие навыков управления, могут сделать свои первые шаги без специальной подготовки. На картах установлены японские двигатели "Хонда" с глушителем и контролем выбросов с более жесткими нормами, чем у обычных автомобилей - если вы живете рядом с парком, то, безусловно, знаете, что шума и запаха от них нет", пишет Самру.ру.
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