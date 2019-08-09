Совместная работа сотрудников МЧС и представителей лесничеств по недопущению пожаров в самарских лесах продолжается

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В Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период предъявляются особые требования к посещению лесов, а сотрудники органов надзора совместно с представителями лесничеств проводят патрулирования лесных массивов и территорий, прилегающих к ним, сообщает облМЧС.В некоторых случаях сжигание мусора и травы может создать угрозу перехода огня на жилые строения или лесные массивы, причинить значительный материальный ущерб, стать угрозой жизни и здоровью.8 августа инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский совместно с представителями Похвистневского лесничества провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в лесах.В ходе патрулирования проверялось соблюдение запрета на разведение костров, палов травы, а также наличие минерализованных полос вдоль лесного массива. С гражданами проведена беседа о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и вручены памятки.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что если в лесах установлен VI –V класс пожарной опасности, то посещать их запрещено кроме случаев, связанных с использованием лесов в целях проведения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности и с проездом по автомобильным дорогам общего пользования в оздоровительные учреждения.Необходимо также помнить о том, что проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!Утилизировать сухую траву и мусор при уборке приусадебных участков в условиях особого противопожарного режима можно следующим образом: организованно вывезти на санкционированную свалку; либо, если это сухая растительность, просто закопать в землю.Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов возрастают: от 2 до 4 тыс. руб., а в случае возникновения пожара до 5 тыс. руб.Предусматривается и уголовная ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.