Социальные сети помогают решать вопросы жителей Самарской области

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Более четырех тысяч обращений, поступивших через социальные сети, отработано за последний месяц региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Большая часть касалась вопросов ЖКХ и благоустройства, волновало людей состояние дорог и работа общественного транспорта.Напомним, по поручению Губернатора Самарской областиорганы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления Самарской области вышли в социальную сеть Твиттер. Также налажен прямой диалог власти с жителями в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграм". К работе с населением в сети подключились территориальные федеральные органы исполнительной власти, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы.Многие вопросы приняты в работу, часть – уже решена.Так, в одном из дворов на улице Каховской были проведены работы по спилу аварийного дерева.Д.Орлова просила разобраться с бесхозным поврежденным люком, который представлял опасность для прохожих. Были проведены работы по восстановлению колодца.В Октябрьске по просьбе жителей был проведен ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути.Юные футболисты "СШОР-6" в зимнее время не имели возможности заниматься в спортзале. Родители спортсменов обратились за решением данного вопроса. Департаментом спорта города Самара было найдено помещение для проведения занятий.Житель села Репьевка Кинель-Черкасского района И.Алиев через соцсети обратился за помощью в организации ремонта дороги, ведущей в поселок. Подрядчиком были проведены работы по выравниванию дороги, сообщает пресс-служба облправительства.Это лишь часть решенных вопросов.Напомним, обратиться в мобильную приемную можно через социальные сети Твиттер и ВКонтакте (в личных сообщениях в группе «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast), а также через Интернет-приемную на сайте Правительства Самарской области https://vopros.samregion.ru - для направления официальных обращений граждан.