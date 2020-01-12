Сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником поздравил Губернатор Дмитрий Азаров

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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!Примите мои поздравления с профессиональным праздником!Вот уже почти три столетия органы прокуратуры защищают права и свободы граждан, стоят на страже интересов государства, обеспечивают законность и правопорядок во всех сферах жизни общества.От вашей сложной, ответственной и очень трудоемкой работы в значительной степени зависит благополучие общества и эффективность государственной политики, в том числе – успех реализуемых по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина приоритетных национальных проектов. Все они нацелены на опережающий рост экономики, повышение качества жизни граждан, создание комфортной среды в городах и сёлах. И, конечно, их воплощение в жизнь должно проходить под контролем надзорных органов и при активном участии общественности.Результат наших совместных усилий во многом зависит от четкого взаимодействия органов власти, прокуратуры и правоохранительных структур, особенно в таких чувствительных для людей вопросах, как борьба с проявлениями коррупции и теневым бизнесом, защита законности в области трудовых отношений, создание комфортных условий ведения бизнеса, решение проблем в сфере долевого строительства.Уважаемые друзья! Лучших сотрудников прокуратуры всегда отличали высочайший профессионализм, ответственность, верность служебному долгу и глубокая порядочность. Благодарю прокурорский корпус за честную и добросовестную работу, системную и последовательную защиту прав наших земляков.Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку.От всей души желаю сотрудникам и ветеранам ведомства, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо Отечества!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров