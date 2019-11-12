Сотрудники полиции Самарской области отмечены благодарственными письмами полпреда Президента РФ в ПФО

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11 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде сотрудников полиции поздравил полномочный представитель Президента РФ в ПФО. Он отметил, что что благодаря профессиональным действиям, отваге и высокому мастерству сотрудников полиции в 2019 году удалось обеспечить правопорядок и не допустить массовых противоправных акций: «Это результат напряженной работы и бессонных ночей. Порой ценной собственной жизни вы круглосуточно обеспечиваете безопасность граждан. Вы не раз демонстрировали профессионализм и мужество, рискуя собой, в том числе и в «горячих точках». Сегодня мы вспоминаем многие поколения профессионалов, честно служивших Родине, и склоняем голову перед памятью героев, отдавших жизнь, выполняя служебно-боевые задачи».В Самарской области торжественные мероприятия прошли 8 ноября.От имени полпреда сотрудников и ветеранов Главного управления МВД России по Самарской области поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов. За значительный вклад в обеспечении законности и правопорядка на территории региона главный федеральный инспектор по Самарской области вручил отличившимся сотрудникам полиции благодарственные письма полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.