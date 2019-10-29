Сотрудники Росгвардии открыли в подшефной самарской школе комнату истории вневедомственной охраны

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Накануне празднования 67-ой годовщины создания подразделений ОВО в средней школе №109 г. Самара состоялась торжественная церемония открытия комнаты истории вневедомственной охраны. В праздничном мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии во главе с начальником Управления вневедомственной охраны ВНГ России по Самарской области половником полиции Дмитрием Ганичкиным.Подавляющую часть экспонатов в комнате истории составляют предметы, предоставленные действующими сотрудниками вневедомственной охраны и ветеранами службы. Благодаря этой экспозиции школьники смогут лучше узнать историю создания и этапы развития «ночной милиции», ведь именно такое неофициальное название носит вневедомственная охрана. Открытие музеев, музейных комнат и уголков памяти – это мероприятия по сбережению истории, традиций, накоплению опыта, увековечиванию памяти сотрудников ОВО, погибших при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области