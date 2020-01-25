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Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудник самарского СОБРа Росгвардии стал победителем областного чемпионата по панкратиону

25 января 2020 11:45
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Сотрудник самарского СОБРа Росгвардии стал победителем областного чемпионата по панкратиону
Бойцы панкратиона используют удары и приемы из вольной и греко-римской борьбы, самбо, карате, дзюдо, бокса.

Сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стал победителем регионального чемпионата по панкратиону. В своей весовой категории офицер стал лидером и занял первое место, причем победил в финальном бое досрочно. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Металлург».
Стоит отметить, что панкратион – возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включённого в соревнования античных Олимпийских игр.
В настоящее время панкратион переживает вторую молодость. Возрожденный вид борьбы безопаснее своего древнего предшественника. Поединки в нём проводятся с ограничением времени, с использованием легких, удобных и надежных защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм. При этом суть борьбы остается неизменной, соощает пресс-служба регуправления РОсгвардии.

«Можно сказать, что это достаточно универсальный вид единоборства. Бойцы панкратиона используют удары и приемы из вольной и греко-римской борьбы, самбо, карате, дзюдо, бокса. Отрадно, что наш коллега стал победителем на этих достаточно престижных соревнованиях» - рассказал начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.
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Комментарии


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