Сотрудник самарского СОБРа Росгвардии стал победителем областного чемпионата по панкратиону

125

Сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стал победителем регионального чемпионата по панкратиону. В своей весовой категории офицер стал лидером и занял первое место, причем победил в финальном бое досрочно. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Металлург».Стоит отметить, что панкратион – возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» происходит от названия боевого искусства, впервые включённого в соревнования античных Олимпийских игр.В настоящее время панкратион переживает вторую молодость. Возрожденный вид борьбы безопаснее своего древнего предшественника. Поединки в нём проводятся с ограничением времени, с использованием легких, удобных и надежных защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм. При этом суть борьбы остается неизменной, соощает пресс-служба регуправления РОсгвардии.«Можно сказать, что это достаточно универсальный вид единоборства. Бойцы панкратиона используют удары и приемы из вольной и греко-римской борьбы, самбо, карате, дзюдо, бокса. Отрадно, что наш коллега стал победителем на этих достаточно престижных соревнованиях» - рассказал начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.