Состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области

96

Сегодня, 13 августа 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл совместное заседание антитеррористической комиссии, оперативного штаба в Самарской области и комиссии по координации работы по противодействию коррупции.В начале совещания члены комиссии обсудили меры, принимаемые для обеспечения безопасности в период проведения предстоящего Дня знаний и Единого дня голосования в Российской Федерации.«Мы должны учесть и предусмотреть всё. Провести полный комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений образования и других мест массового пребывания», - подчеркнул Виктор Кудряшов. – Безопасность детей – наша первоочередная задача».В Единый день голосования 8 сентября будет проведен целый ряд избирательных кампаний разного уровня. «В этих условиях главное - принять исчерпывающие меры по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности. Отдельное внимание - избирательным участкам, объектам инфраструктуры, предприятиям жизнеобеспечения, местам отдыха», - считает Виктор Кудряшов.В ходе заседания была продолжена тема детской безопасности. Члены комиссии отметили, что остается актуальной проблема обеспечения образовательных учреждений техническими системами безопасности. Виктор Кудряшов подчеркнул, что о фактах нарушений защищенности объектов образования необходимо немедленно информировать органы прокуратуры, сообщает пресс-служба облправительства.