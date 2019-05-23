Состоялись соревнования среди специалистов-кинологов учреждений УФСИН России по Самарской области по многоборью со служебными собаками

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Программа соревнований была весьма обширной. Это и следовая работа, и обыск транспорта, и местности, преодоление полосы препятствий. Кроме того, поиск и обнаружение наркотиков в отдельно стоящем автомобиле, одежде человека и многое другое.Лучших определило авторитетное жюри во главе с начальником отдела организации службы охраны подполковником внутренней службы Александром Пашкуровым.Так, первое место среди специалистов-кинологов со специальными собаками по поиску наркотических и психотропных веществ занял прапорщик внутренней службы Константин Рябушкин из СИЗО-1 с немецкой овчаркой по кличке Злата.Второе место у старшего прапорщика внутренней службы Ольги Гисматуллиной с собакой породы лабрадор-ретривер по кличке Марта.Третье место завоевал старший прапорщик внутренней службы Анатолий Ершов из ИК-28 с немецкой овчаркой по кличке Пудра.Что касается специалистов-кинологов с патрульно-розыскными собаками, то здесь не было равных старшему прапорщику внутренней службы Евгению Синурову из ИК-29 с немецкой овчаркой по кличке Хелли.«Серебро» досталось прапорщику внутренней службы Максиму Карпову из ИК-15 с немецкой овчаркой по кличке Перси.«Бронзу» завоевал старший прапорщик внутренней службы Андрей Болдорев из ИК-28 с немецкой овчаркой по кличке Флик.Призеров тепло поздравило руководство УФСИН России по Самарской области. Им были вручены почетные дипломы и кубки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.