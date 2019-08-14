Состоится презентация первой в регионе инновационной платформы «Карта жизни НКО Самарской области»

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«Ресурсный центр гражданской активности НКО Самарской области» проводит пресс-конференцию для сотрудников некоммерческихорганизаций и СМИ по запуску в работу эксклюзивной региональной платформы «Карта жизни НКО Самарской области».Данный ресурс - это инновационная уникальная площадка, содействующая повышению информационной открытости общественныхорганизаций Самарской области, повышению доверия к таким организациям Самарской области у местного сообщества. Презентацию врежиме реального времени проведет Руководитель Ресурсного Центра Симонина Оксана Юрьевна.«Ресурсный Центр гражданской активности НКО Самарской области» работает на территории Самарской области с 2017 года, а в 2019 году сталпобедителем 1 конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации В.В. Путина на развитие гражданского общества,проведенного Фондом президентских грантов в 2019 году.Деятельность Центра направлена на повышение профессионального уровня и уровня включенности социально ориентированныхнекоммерческих организаций региона в решение задач социального развития Самарской области в рамках реализации национальных проектов.