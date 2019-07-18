Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 18 июля, 11:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/07:
USD 62.95
0.14
EUR 70.56
-0.12
Новости /  Общество /  Социум  

Состав Общественных наблюдательных комиссий осенью 2019 года сменится в 44 регионах России

18 июля 2019 11:06
58
Состав Общественных наблюдательных комиссий осенью 2019 года сменится в 44 регионах России
В составе новой ОНК смогут быть от пяти до 40 человек.

Состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, поменяется полностью в 44 регионах России, в том числе в Москве. Об этом на пресс-конференции в агентстве ТАСС заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"В 44 регионах России, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге, будет новый состав ОНК. 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения, об этом будет соответствующее сообщение в "Российской газете", - сказал он. По его словам, процесс выдвижения в состав ОНК довольно сложный. "По закону выдвигать кандидатов могут только общественные объединения. Соответственно, нужна рекомендация от общественной организации. Нужна справка об отсутствии судимости, необходимо, чтобы судимости не было и у близких родственников", - отметил Фадеев. В состав комиссии по закону могут войти от пяти до 40 человек.

Как уточнил Фадеев, процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после чего совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.

Он призвал граждан как можно активнее выдвигаться в наблюдательные комиссии. "Сегодня в ОНК есть профессиональный уклон - бывшие работники ФСИН активно работают в этих комиссиях. Есть и попытки монетизации своего положения в комиссии - были случаи, когда наблюдатели пытаются способствовать организации условно-досрочного освобождения. Словом, мы призываем людей не из уголовно-исполнительной системы выдвигаться в ОНК. Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной", - заключил Фадеев.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 июля 2019  11:16
Россияне предпочитают принимать душ, но в квартирах ставят ванны
Россияне предпочитают принимать душ, но в квартирах ставят ванны
76% респондентов не смогли объяснить, зачем после ремонта они оставят ванну.  Социум
22
18 июля 2019  11:06
Состав Общественных наблюдательных комиссий осенью 2019 года сменится в 44 регионах России
Состав Общественных наблюдательных комиссий осенью 2019 года сменится в 44 регионах России
В составе новой ОНК смогут быть от пяти до 40 человек. Социум
57
18 июля 2019  09:40
В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на суммы свыше миллиона рублей
В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на суммы свыше миллиона рублей
Общая сумма составила более 1 миллиона 250 тысяч рублей.  Социум
96
Весь список

Здравоохранение
18 июля 2019  09:53
Вспышка вируса Эбола признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба
Вспышка вируса Эбола признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба
Такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки. Здравоохранение
99
17 июля 2019  19:09
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.
Комментарий минздрава СО по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.   Здравоохранение
299
17 июля 2019  18:37
Прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня.
В Самаре офтальмологи обсудили сложные вопросы витреоретинальной хирургии
Прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня.  Здравоохранение
296
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14043
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14087
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14248
Весь список
Туризм
17 июля 2019  11:27
Цены на размещение снизили отели Турции
Цены на размещение снизили отели Турции
На пике сезона в зависимости от курорта отели будут заполнены на 70-90%. Туризм
302
16 июля 2019  13:39
Путешественники выбрали лучшее время для вылетов
Путешественники выбрали лучшее время для вылетов
Самым популярным временем суток для вылетов оказалось утро. Туризм
211
16 июля 2019  12:45
Самарцев просят выбрать символ города
Самарцев просят выбрать символ города
Перечень символов сформирован на основании предварительного опроса граждан. Туризм
878
Весь список
Образование
17 июля 2019  14:57
Наибольшей популярностью пользуется факультет дизайна.
Абитуриенты подали в СамГТУ более пяти тысяч заявлений
Наибольшей популярностью пользуется факультет дизайна.  Образование
390
16 июля 2019  15:02
Аспиранты из ведущих европейских вузов приезжают в Самару за фундаментальными знаниями в области двигателестроения.
На базе Самарского университета состоится международная летняя школа «GTE Samara Summer School 2019»
Аспиранты из ведущих европейских вузов приезжают в Самару за фундаментальными знаниями в области двигателестроения.   Образование
301
12 июля 2019  10:17
Два университета Самары вошли в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов
Два университета Самары вошли в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов
Пятерка лидеров осталась прежней. Образование
443
Весь список

Культура
16 июля 2019  13:47
20 июля начинается прием заявок на участие во Всероссийском фестивали памяти Михаила Анищенко
20 июля начинается прием заявок на участие во Всероссийском фестивали памяти Михаила Анищенко
К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет. Культура
219
16 июля 2019  12:19
Десант финалистов фестиваля Театральное Приволжье высадится на молодежном форуме iВолга 2.0
Десант финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» высадится на молодежном форуме «iВолга 2.0»
В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей. Культура
241
11 июля 2019  13:53
В Самарской областной библиотеке подготовят уникальный авторский art-проект
В Самарской областной библиотеке подготовят уникальный авторский art-проект
Он объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения. Культура
360
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14826
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14339
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1042
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1516
Весь список


Видео
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
223
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
363
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
414
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
305
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
651
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3793
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
712
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
601
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
811
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
827
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
553
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
864
Весь список

Мероприятия
Самарцы запишут аудиовизуальную энциклопедию народов Поволжья «Возвращение к истокам»
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в туристическом фестивале «Звуки лета»
Самарские активисты ОНФ вместе с инвалидами-колясочниками попробовали добраться на пляж на общественном транспорте
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные