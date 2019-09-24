Сохранение и развитие языков обсудят на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза» в Москве
24 сентября 2019 13:47
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В рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» 25 октября 2019 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г.Москва, ул.Ильинка, 6/1, с.1) Федеральное агентство по делам национальностей проводит форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» (далее - Форум).
Регистрация участников с 10.00. Начало форума в 11.00.
ФАДН России приглашает экспертов в области языкознания, ученых-филологов, преподавателей русского языка и языков народов России, руководителей федеральных и региональных органов власти обсудить вопросы языковой политики и выработать предложения по сохранению и развитию языков народов нашей страны, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации и конституционного статуса языков народов России.
«Вопросы деловой политики, развития русского языка и языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений. Именно русский язык объединяет все российское общество и весь русский мир. А по уровню государственной поддержки языков наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире», - подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Деловая программа мероприятия включает пленарное заседание и 3 тематические секции, а также церемонию награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».
В пленарной части запланированы выступления руководителей Федерального агентства по делам национальностей, Министерства просвещения Российской Федерации, представителей исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, ведущих экспертов в сфере языковой политики и образования.
Подробная информация размещена на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru/
Фото pixabay.com
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