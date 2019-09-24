Сохранение и развитие языков обсудят на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза» в Москве

141

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» 25 октября 2019 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г.Москва, ул.Ильинка, 6/1, с.1) Федеральное агентство по делам национальностей проводит форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» (далее - Форум).Регистрация участников с 10.00. Начало форума в 11.00.ФАДН России приглашает экспертов в области языкознания, ученых-филологов, преподавателей русского языка и языков народов России, руководителей федеральных и региональных органов власти обсудить вопросы языковой политики и выработать предложения по сохранению и развитию языков народов нашей страны, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации и конституционного статуса языков народов России.«Вопросы деловой политики, развития русского языка и языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений. Именно русский язык объединяет все российское общество и весь русский мир. А по уровню государственной поддержки языков наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире», - подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.Деловая программа мероприятия включает пленарное заседание и 3 тематические секции, а также церемонию награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».В пленарной части запланированы выступления руководителей Федерального агентства по делам национальностей, Министерства просвещения Российской Федерации, представителей исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, ведущих экспертов в сфере языковой политики и образования.Подробная информация размещена на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru/

Фото pixabay.com