Скончалась заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают глубокие соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни заслуженного врача РФ, члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.Будучи заместителем главного врача по медицинской части СОКБ им. Середавина, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии СамГМУ Ольга Васильевна Мищенко всю жизнь посвятила людям и любимой профессии - лечить людей. Ольга Васильевна - блестящий профессионал, человек с добрым и открытым сердцем. Она болела душой за каждого пациента, боролась за каждую жизнь. Этому она учила и своих студентов, и молодых докторов, делающих первые шаги в профессии.Невозможно переоценить вклад Ольги Васильевны в развитие СОКБ им. Середавина. Она всегда стремилась к тому, чтобы в больницу своевременно поступало лекарственное обеспечение, имеющееся оборудование работало на полную мощность в интересах людей, а установленные нормативы оказания медицинской помощи неукоснительно соблюдались. Именно благодаря Ольге Васильевне Мищенко СОКБ им. Середавина является лучшим учреждением Самарской области.Являясь членом Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, Ольга Васильевна старалась довести до сведения общественности, органов власти проблемы, которые есть в здравоохранении, и предлагала пути решения. Она активно вела личные приемы, участвовала в работе комиссий, помогая гражданам выстроить стратегию защиты своих прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ольга Васильевна заряжала окружающих оптимизмом, жизнерадостностью, вселяла веру в благополучный исход событий и эта моральная поддержка при лечении была необходима и действенна.Фото pixabay.com