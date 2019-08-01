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Новости /  Общество /  Социум  

Синоптики обещают холодный август в Самарской области

1 августа 2019 11:45
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Синоптики обещают холодный август в Самарской области
При этом дожди станут реже.

Специалисты Приволжского УГМС сделали свой прогноз на последний месяц лета. По их словам, август не порадует жителей региона теплом.

— Средняя месячная температура ожидается в пределах от 15,9 до 18,8 градусов. Это на 1 градус ниже многолетней нормы, — рассказали синоптики. — При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы.

В предстоящие выходные эксперты прогнозируют от 13 до 22 градусов выше ноля. Днём будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть западный ветер со скорость 6-11 м/с, пишет ПроГородСамара.

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