«Серебряные» волонтеры Самарского региона соберутся в Прибрежном

104

В Самарской области, на территории б/о «Радуга» с 19 по 21 февраля 2020 года состоится Областной форум «Серебряное волонтерство сегодня и завтра», в котором примут участие 50 координаторов «серебряного» добровольчества региона.В Самарской области кураторство «серебряных» волонтеров осуществляет член Ассоциации волонтерских центров России – СРМОО «Центр социальных проектов». Форум будет организован в рамках проекта «Серебряные Нити», реализуемого СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Фонда президентских грантов.«Главная цель проекта «Серебряные Нити» – изменить отношение к старости в целом и развить добровольческие инициативы среди людей старшего возраста. Важно помнить, что пожилые люди с выходом на пенсию совсем не прекращают быть активными и не теряют желания изменить мир вокруг себя. Их жизненный и профессиональный опыт, сложившиеся с годами идеалы и принципы позволяют им стать незаменимыми помощниками и наставниками в разных сферах деятельности. Поэтому, для нас важно разработать новые интересные практики, помочь людям найти единомышленников, создать команду и быть реализованными», - отметил руководитель Регионального центра «серебряного» волонтерства Самарской области Сергей Андриянов.В рамках форума запланирована насыщенная образовательная программа. Участники обсудят план развития на 2020 год и формы включения в основные проекты Года памяти и славы. Представители ПАО «Сбербанк» проведут с участниками форума квиз «Финансовая грамотность». «Серебряные» добровольцы узнают об опыте ООО «Газпром трансгаз Самара» в реализации социальных проектов для представителей старшего возраста. Координаторы обменяются успешными практиками общественно полезных проектов волонтёрской направленности и пройдут мастер-классы по социальному проектированию.С 2018 года СРМОО «Центр социальных проектов» получила статус Регионального центра «серебряного» волонтерства Самарской области и объединила 58 отрядов «серебряного» добровольчества из 35 муниципальных образований. В 2019 году Региональный центр вошёл в тройку лучших центров «серебряного» добровольчества России.