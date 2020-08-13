Сельхозярмарки на площади Куйбышева в Самаре не будет

В Самаре увеличили количество мест для реализации сельскохозяйственной продукции.
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара информирует о переносе ежегодной сельскохозяйственной ярмарки в 2020 году.
Данные изменения позволят не только увеличить количество мест, но и расширить географию торговли. Теперь купить продовольственные товары можно в центральной части города и в удаленных уголках.
Вместо заявленной ранее площади им. В.В. Куйбышева, ярмарочные площадки расположатся по следующим адресам:
ул. Ленинская, 142, площадка перед музеем им. П.В. Алабина (режим работы: с 11.09.2020, пятница, суббота, воскресенье с 8.00 до 18.00);
ул. Киевская/ул. Тухачевского (режим работы: с 25.09.2020, ежедневно с 8.00 до 19.00);
Волжское шоссе, 106, территория перед центром розничной торговли «Агропарк» (режим работы: с 28.08.2020, пятница, суббота, воскресенье с 9.00 до 18.00).
Помимо этого, сельскохозяйственную продукцию также можно будет приобрести на муниципальной ярмарке в Красноглинском районе, пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9, пишет Самру.ру.
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