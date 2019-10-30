Сегодня юбилей отмечает первый Губернатор Самарской области Константин Титов

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Уважаемый Константин Алексеевич!Примите мои самые теплые, искренние поздравления с 75-летием!С Вашим именем связана целая эпоха в развитии Самарской области. Возглавляя наш регион в сложные, переломные для всей страны годы, Вы внесли неоценимый вклад в укрепление его экономики и социальной сферы, последовательно и системно отстаивали интересы граждан, делали все для сохранения единства и согласия в нашем многонациональном обществе. Впоследствии Вы достойно представляли нашу губернию в Совете Федерации и сегодня активно участвуете в работе региональной Общественной палаты.Позвольте выразить Вам, уважаемый Константин Алексеевич, благодарность за все, что Вы сделали для нашей области, для страны в целом. Убежден, абсолютное большинство наших земляков знают и ценят вас как мудрого и опытного человека, харизматичного политика, строгого в работе и всегда открытого к общению с людьми, настоящего Сына земли Самарской.Убежден, что при всех трудностях и коллизиях, с которыми сталкивался наш регион в прошлом, сегодня мы имеем все для того, чтобы, учитывая опыт наших предшественников, создавать условия для опережающего развития Самарской области.В ближайшие годы нам предстоит решать масштабные по своему объему и сложности задачи, которые ставит перед нами Президент России В.В. Путин, которые ставят перед нами жители области, наши земляки. Убежден — только совместными усилиями органов власти, при поддержке всего общества мы сможем добиться реализации жизненно важных для нас стратегических проектов — ради благополучия региона и каждой самарской семьи, ради будущего всей страны.Уверен, что Ваш богатый управленческий опыт, знания и ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать консолидации общества, укреплению экономического потенциала региона, улучшению условий жизни наших земляков.От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров