Сегодня вступили в силу новые поправки в федеральный закон о регистрации недвижимости
1 ноября 2019 10:54
138
С 1 ноября 2019 года вступила в силу поправка в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», регламентирующая уведомление собственников о поступлении заверенных электронных документов на отчуждение их недвижимости. Как законодательная новелла поможет защитить права и интересы граждан от мошенничества с электронными подписями на рынке недвижимости – рассказали в Кадастровой палате по Самарской области.
Летом этого года ужесточили проведение действий с недвижимостью с помощью электронной подписи. Сегодня все земельные участки и объекты капитального строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН, а их на данный момент в Самарской области более трёх с половиной миллионов, автоматически защищены от любых действий, совершаемых в цифровом пространстве рынка недвижимости. Теперь для проведения дистанционных сделок собственник должен заблаговременно сообщить об этом, подав личное заявление для внесения в ЕГРН соответствующей записи. Погасить такую запись можно с помощью аналогичного бумажного заявления через МФЦ или почтовое отправление.
Теперь собственников начинают уведомлять ещё и о том, если на регистрацию поступят электронные документы в отношении их недвижимости. Это поможет владельцам вовремя узнать о попытке незаконного присвоения принадлежащего ему имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи.
«Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН по умолчанию ставит барьер для любых электронных документов на отчуждение права, даже если документы подаёт доверенный представитель собственника. Новая уведомительная система становится, по сути, дополнительной защитой от всевозможных махинаций на рынке недвижимости – этого требуют реалии современной жизни, в ответ на неоднократные случаи мошенничества с применением электронных подписей», - говорит эксперт Кадастровой палаты по Самарской области Галина Непопалова. Принятие поправок в закон о регистрации стало ответной реакцией на выявление нескольких фактов.
Важно, что сам новый закон ни в коем случае не дискредитирует саму электронную подпись, удобство использования которой неоспоримо. Это не только возможность проведения сделок с жильем, но и получение различных госуслуг дистанционно.
Важно отметить, что технически нельзя подделать электронную подпись, но можно завладеть средствами, которые позволят подписать электронный документ от имени конкретного человека. Такое возможно, если сертификат электронной подписи был выдан недобросовестным удостоверяющим центром. Поэтому Федеральная кадастровая палата считает необходимым усилить контроль за деятельностью аккредитованных Удостоверяющих центров и повышение их ответственности. Сейчас готовятся предложения по совершенствованию механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструменты обеспечат дополнительную защиту от потенциальных рисков мошенничества, в том числе в постоянно развивающемся цифровом пространстве рынка недвижимости.
Эксперты рекомендуют получать электронную подпись в государственных Удостоверяющих центрах, к числу которых относится Кадастровая палата по Самарской области, где можно получить подпись за один рабочий день.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 ноября 2019 12:41
Помогали ребятам в исследованиях и творчестве члены их семей. Социум
56
1 ноября 2019 11:28
Для каждого второго россиянина День народного единства — обычный выходной. Социум
85
1 ноября 2019 10:54
Сегодня вступили в силу новые поправки в федеральный закон о регистрации недвижимости Активирована дополнительная защита недвижимости по посягательств... Социум
137
Здравоохранение
30 октября 2019 12:40
Эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Здравоохранение
213
30 октября 2019 09:35
Это – мясо. Здравоохранение
220
29 октября 2019 18:07
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный. Здравоохранение
321
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14680
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14570
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14564
Туризм
30 октября 2019 19:47
Иногда люди задаются вопросом: «А в чём разница между отелем без звёзд, и отелем с 5-тью звёздами?». Туризм
43
30 октября 2019 13:33
Туристические проекты АО «ФПК» стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Туризм
243
24 октября 2019 20:26Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
Сент-Люсия — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
59
Образование
31 октября 2019 13:55
.Кванторианцы предложили участникам XX слета юных журналистов попробовать свои силы в инженерно-техническом творчестве. Образование
306
31 октября 2019 10:05
Проект реализуется WWF России в партнерстве с движением ЭКА. Образование
195
30 октября 2019 20:18
"Вообще цель домашнего задания - научить ребенка системно, самостоятельно заниматься, а не высиживать с родителями долгие часы" Образование
267
Культура
1 ноября 2019 11:09
Продолжением праздничной программы стала фотосессия с ручными животными зоопарка. Культура
84
31 октября 2019 12:12
В балете сочетается классическая и современная хореографическая лексика, звук живого симфонического оркестра и цифровые саунд-эффекты. Культура
167
31 октября 2019 10:35
В этом году фестиваль совмещает сразу два юбилея. Культура
200
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15310
Мода
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
70
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
270
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
302
Видео
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
0
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
178
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
285
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
432
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
491
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
575
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1235
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1916
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1303
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1598
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1778
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1250
Мероприятия