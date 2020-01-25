Сегодня в России отмечается День студента или Татьянин день

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"Дорогие друзья!Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем российского студенчества!Студенчество – авангард нашей молодежи, самая инициативная и целеустремленная часть общества, на которую государство возлагает особые надежды. Именно вам, сегодняшним студентам предстоит продолжить преобразования, направленные на опережающее развитие России и нашего региона, повышение уровня жизни людей. От качества полученных вами знаний, от вашей энергии, оптимизма и настойчивости сегодня зависит будущее родного края, страны в целом.Наша задача — создать все условия для самореализации и раскрытия способностей каждого человека, приложить все силы к тому, чтобы каждый житель Самарской области получил достойное образование, научился претворять в жизнь самые смелые проекты и менять мир к лучшему. Все это соответствует целям национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, современным глобальным трендам, стратегии развития Самарской области.Очень важно, чтобы молодые люди вступали в большую жизнь не только грамотными, всесторонне подготовленными специалистами, но и социально зрелыми людьми, настоящими патриотами. В нашем регионе регулярно проводятся молодежные форумы, ведется системная работа по подготовке кадрового резерва. Самарские студенты — активные участники мероприятий президентской платформы «Россия — страна возможностей», движения WorldSkills, молодежного форума ПФО «iВолга» и многих других крупных проектов. Недавно наши ребята стали лауреатами Российской национальной премии «Студент года».Сегодня перед нами стоит масштабная цель – придать нашему региональному научно-образовательному центру федеральный статус. Считаю, что ключевая роль в решении этой задачи принадлежит не только самарским вузам и научному сообществу, но и, талантливой, новаторски мыслящей студенческой молодежи.Региональные власти и дальше будут поддерживать вас во всех ваших начинаниях. Дерзайте — и ваша мечта непременно приведет вас к успеху, который, уверен, станет общим успехом Самарской области и всей России.Искренне желаю вам реализации всех ваших планов и замыслов! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров"