Сегодня в России отмечается День Спасателя.

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Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!Примите мои поздравления с профессиональным праздником!Труд спасателя значим для всей страны, для каждого ее гражданина. Ваша работа требует высочайшего профессионализма, предельной собранности, умения быстро принимать единственно правильные решения в сложнейшей обстановке.Жители Самарской области знают, что в МЧС России трудятся высококлассные специалисты, готовые зачастую с риском для жизни выполнить поставленные задачи. Многие из вас совершают подвиги каждый день, но не считают себя героями. Ведь спасать людей, защищать их перед лицом стихийных бедствий и техногенных катастроф – это не только работа, но и настоящее призвание каждого, кто пришел в вашу службу.Хочу выразить вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд и верность долгу. Самой глубокой признательности заслуживают ветераны спасательных служб. Ваш опыт, преданность делу являются достойным примером служения Отечеству для нового поколения спасателей.От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, семейного уюта и благополучия, дальнейших успехов в работе на благо жителей региона!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров