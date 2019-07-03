Сегодня в Москве согласуют целую группу кандидатов в Шестой кассационный суд в Самаре
3 июля 2019 10:59
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Внеочередное заседание ВККС проходит с 1 по 3 июля 2019 года. Выборщикам надо спешить — новые кассационные суды В РФ заработают уже осенью. Шестой кассационный суд разместится в 21-этажном здании на Крымской площади, его возглавит Александр Ефанов. В суде будет работать 108 судей.
Среди соискателей, чьи заявления рассмотрят сегодня — зампредседателя Октябрьского городского суда Башкортостана Ирина Александрина, судья Верховного суда Чувашской Республики Дмитрий Алексеев, председатель Новоспасского районного суда Ульяновской области Лилия Арзамасова, судья Советского райсуда Самары Денис Борченко, судья Богатовского райсуда Самарской области Вера Бугаева, судья в отставке Эдуард Власов, зампредседателя Железнодорожного райсуда Ульяновска Татьяна Кизирбозунц и другие.
Всего будут рассмотрены 30 соискателей на должности судей Шестого кассационного суда. Кроме того, ВККС рассмотрит 2 кандидатуры на должности зампредседателей суда. Это судья Самарского областного суда Марина Пискунова и председатель Советского суда Казани Радик Габдуллин, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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