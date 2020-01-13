Сегодня наша область отмечает особый праздник - День Самарской губернии!

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"Дорогие земляки!От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Самарской губернии!Самарский край имеет богатую многовековую историю, однако губернский статус приобрел в 1851 году, когда был подписан указ о создании Самарской губернии. Это решение стало во многом судьбоносным.За эти 169 лет наша область из сугубо аграрного региона превратилась в один из ведущих логистических, научных, промышленных центров России с мощными кластерами – аэрокосмическим, нефтехимическим и автомобилестроительным. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус и всегда оставалась опорным регионом страны.При этом благодаря таланту, трудолюбию и любви многих поколений самарцев к родной земле мы сумели сохранить уникальные природные богатства нашего края, приумножить веками чтимые традиции народов, укрепить межнациональный и межконфессиональный мир, дружбу и согласие.Сегодня, опираясь на нашу богатую историю, огромный экономический и человеческий потенциал, мы продолжаем динамичное движение вперед. Перед нами стоят сложные, масштабные задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Инициированные главой государства национальные проекты требуют объединения усилий федеральных органов власти, управленческой команды региона и муниципалитетов, работы в режиме полной мобилизации. Но самое важное – чтобы в реализацию нацпроектов был вовлечен каждый житель области. Убежден, вместе мы добьемся всех поставленных целей – повышения качества жизни, прорывных результатов в экономике, социальной сфере, создании равных возможностей для всех без исключения жителей наших городов и сел. Основа для этого есть – по итогам 2019 года Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране!Дорогие земляки! В сердце каждого из нас живет любовь к своей семье, к своему дому, к нашей родной Самарской области и Великому Отечеству. И я точно знаю, что наш патриотизм, созидательная энергия, стремление изменить жизнь к лучшему – и есть та движущая сила, которая позволяет нам добиваться самых амбициозных целей. Мы уже не раз доказывали, что невыполнимых задач для нас нет. Ведь мы – самарцы!От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров"