Саперы-взрывотехники самарского ОМОН встретились с воспитанниками детского центра "Юность"

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В этот день многонациональный народ нашей страны склоняет головы в память о жертвах террористических атак, с которыми сталкивалась Россия и отдает дань памяти погибшим соотечественникам.Накануне памятной даты сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН (на транспорте) встретились с воспитанниками детского оздоровительно-образовательного центра "Юность". Офицеры отряда рассказали ребятам о благородной и очень опасной профессии "сапер-взрывотехник". О людях, которые постоянно рискуя жизнью, в любое время дня и ночи готовы встать на защиту покоя наших городов. В ходе рассказа саперы-взрывотехники ОМОН продемонстрировали воспитанникам центра возможности своего арсенала.- Сегодня мы показываем ребятами самые последние разработки, созданные специалистами отечественного военно-промышленного комплекса, - отметил начальник инженерно-технического отделения ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области Андрей М. - Все эти приборы мы применяем в нашей повседневной деятельности. И ребята сегодня смогли оценить их эффективность, примерить на себя, потрогать руками, чтобы в буквальном смысле почувствовать весь груз и ответственность, ложащиеся на наши плечи.День солидарности в борьбе с терроризмом - дата в календаре печальная. Раны, нанесенные террористами в Беслане и других уголках планеты, кровоточат до сих пор. И чтобы свести опасность таких трагедий к минимуму, офицеры специального подразделения напомнили самарским школьникам, требования безопасности при обнаружении опасных предметов.- Подобные встречи очень важны, - отметил директор образовательного Центра "Юность" Игорь Устинов. - Ведь они помогают ребятам лучше понять, что это за работа такая - сапер-взрывотехник. Не менее важная составляющая - меры безопасности, о которых напомнили сегодня сотрудники ОМОН. Мы живем в очень непростое время. И очень важно, чтобы ребенок знал как себя вести при возникновении внештатной ситуации