Samsung блокирует свои телевизоры в России
8 февраля 2020 10:21
128
Samsung блокирует свои телевизоры в России
Компания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС.
Пользователи начали жаловаться на внезапную блокировку функций смарт-тв в телевизорах Samsung. А на экранах появлялась надпись This TV is not fully functional in this region (Этот телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе).
Всех владельцев объединяет одно — устройства куплены у «серовозов». То есть они официально не предназначены для российского рынка.
Фактически в телевизорах меняли прошивку с иностранной на ту, в которой есть поддержка русского языка. Это противоречит пользовательскому соглашению. И компании не важно, знали ли о «серости» своих гаджетов владельцы.
Samsung официально прокомментировала ситуацию:
"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов.
Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой).
Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования", -
— выдержка из заявления
Компания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС. А все устройства, предназначенные для российского рынка, содержат в конце номера модели RU, пишет iphones.ru.
Компания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС.
Пользователи начали жаловаться на внезапную блокировку функций смарт-тв в телевизорах Samsung. А на экранах появлялась надпись This TV is not fully functional in this region (Этот телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе).
Всех владельцев объединяет одно — устройства куплены у «серовозов». То есть они официально не предназначены для российского рынка.
Фактически в телевизорах меняли прошивку с иностранной на ту, в которой есть поддержка русского языка. Это противоречит пользовательскому соглашению. И компании не важно, знали ли о «серости» своих гаджетов владельцы.
Samsung официально прокомментировала ситуацию:
"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов.
Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой).
Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования", -
— выдержка из заявления
Компания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС. А все устройства, предназначенные для российского рынка, содержат в конце номера модели RU, пишет iphones.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 февраля 2020 10:21Samsung блокирует свои телевизоры в России
Samsung блокирует свои телевизоры в России Компания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС. Социум
127
7 февраля 2020 20:26
Об этом сообщил председатель совета директоров самарского банка «Солидарность» Вадим Кумин. Социум
243
7 февраля 2020 20:02
Сергей подчеркнул, что не имеет никакого отношения к зверствам, которые ему приписывают. Социум
245
Здравоохранение
8 февраля 2020 09:44
Кофе содержит микроэлементы, витамины группы B и не теряет их даже при обжарке. Здравоохранение
125
7 февраля 2020 11:50
В одном из частных подворий села Заволжье Приволжского района погибла от бешенства корова. Здравоохранение
213
6 февраля 2020 14:46
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо. Здравоохранение
327
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
454
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
418
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15300
Туризм
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
169
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
502
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
529
Образование
7 февраля 2020 14:31
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа. Образование
276
7 февраля 2020 09:34
По итогам крупных федеральных грантовых конкурсов молодыми учеными СамГТУ реализуется 12 крупных проектов. Образование
185
6 февраля 2020 13:39
Участниками испытаний стали старшеклассники области. Образование
244
Культура
7 февраля 2020 21:15
Народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль, созданный на основе писем, дневников и поэзии разных лет Давида Самойлова. Культура
232
7 февраля 2020 21:07
Конкурс проводится в память о Президенте Конкурса профессоре Иосифе Давыдовиче Кобзоне. Культура
217
7 февраля 2020 17:59
Жизнь Сергея Загадкина – яркий пример непрестанного творческого горения, служения искусству, воспитанию новых поколений музыкантов. Культура
254
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
334
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15764
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
41
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
75
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
116
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
585
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2364
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
909
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1982
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1512
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1112
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1115
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1620
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1627
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1934
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3057
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3629
Мероприятия