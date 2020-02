 Samsung блокирует свои телевизоры в России

128

Samsung блокирует свои телевизоры в РоссииКомпания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС.Пользователи начали жаловаться на внезапную блокировку функций смарт-тв в телевизорах Samsung. А на экранах появлялась надпись This TV is not fully functional in this region (Этот телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе).Всех владельцев объединяет одно — устройства куплены у «серовозов». То есть они официально не предназначены для российского рынка.Фактически в телевизорах меняли прошивку с иностранной на ту, в которой есть поддержка русского языка. Это противоречит пользовательскому соглашению. И компании не важно, знали ли о «серости» своих гаджетов владельцы.Samsung официально прокомментировала ситуацию:"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов.Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой).Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования", -— выдержка из заявленияКомпания порекомендовала пользователям проверять на коробках и корпусах телевизоров маркировку ЕАС. А все устройства, предназначенные для российского рынка, содержат в конце номера модели RU, пишет iphones.ru