Самая дефицитная профессия в Самарской области – врач
13 января 2020 10:54
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Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru составили топ основных новостей рынка труда Самарской области в 2019 году на основе опросов Службы исследований HeadHunter.
Интернет-зависимость
Каждый четвертый соискатель Самарской области считает, что отсутствие интернета мало бы изменило их жизнь, либо не изменило в принципе. 14% соискателей уверены, что отсутствие возможности пользоваться интернетом полностью изменило бы их жизнь. Большинство же респондентов (59%) заявили, что изменения были бы, но они смогли бы приспособиться.
Дефицитные профессии
Самая дефицитная профессия в Самарской области – врач. Примечательно, что это самая распространённая тенденция: нехватка врачей ощущается в 64 регионах из 75 попавших в анализ. На втором и третьем месте по распространенности расположились профессии сварщика и слесаря. Стоит отметить, что специалисты сферы «Медицина, фармацевтика» в Самарской области входят в ТОП-10 самых востребованных.
Чего не хватает на работе?
Условия труда работники Самарской области в среднем оценивают на 3,5 балла из 5. Уровнем своей заработной платы работающие соискатели довольны меньше, опрошенные оценили его всего на 2,9 балла. Больше всего работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты, а также возможностей для карьерного роста. На третьем месте по значимости оказалась возможность получать удовлетворение от ежедневной работы и ее результатов. Каждому третьему не хватает опытного руководителя, который бы всегда поддержал и помог, а также возможности обучения и повышения квалификации.
Четырехдневная рабочая неделя
Лишь треть респондентов Самарской области считает, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Чаще других такого мнения придерживаются представители рабочих специальностей и госслужащие. 66% работников области в случае введения четырехдневной рабочей недели третьим выходным выбрали бы пятницу. 23% отдают предпочтение понедельнику, а 10% – среде.
Фото pixabay.com
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