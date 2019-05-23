Самарцы выиграли 12 медалей чемпионата России по велоспорту среди глухих

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В Самаре на территории, прилагающей к стадиону "Самара Арена", состоялся чемпионат России по велоспорту среди спортсменов с нарушением слуха. По его итогам самарские велосипедисты СШОР №7 завоевали 12 медалей.В спринте золото у Ильи Гутенева, серебро - Евгений Прохоров, бронза - Федор Панчук, Дарья Ремзова.В групповой гонке Александра Евдокимова - серебро, Виктория Ширявскова , Дмитрий Старостин - бронза.В индивидуальной гонке Александра Евдокимова - золото, Алексей Кудрин - бронза.В критериуме Александра Евдокимова - золото, Виктория Ширявскова - серебро, Евгений Прохоров - серебро, сообщает инспорта Самарской области.