Самарцы стали Лидерами XXI века

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15 декабря в Москве объявили итоги Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Ольга Николаева заняла первое место, Антон Уваров – третье. Всего в финале конкурса приняли участие более 200 человек со всей России.Самарскую область на конкурсе представляли 7 участников. Ксения Халдина, Антон Уваров, Мария Малышева, Юлия Мальцева, Анастасия Казакова, Мария Николаева, Ольга Николаева - стали победителями и лауреатами регионального этапа Конкурса, затем прошли заочный этап всероссийского Конкурса и только после этого получили возможность представлять Самарскую область в столице.В финале участники проходили тестирование, сами проводили мастер-классы, презентовали деятельность своей общественной организации, работали в социальных сетях. Всего было 8 заданий, о которых участники не знали заранее, и выполняли их непосредственно на Конкурсе.Первое место в номинации «Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет» заняла Ольга Николаева, руководитель программ и проектов Самарского союза молодежи. Антон Уваров, председатель студенческого совета Самарского энергетического колледжа, стал третьим в номинации «Лидер молодежного общественного объединения 18-30 лет», сообщает пресс-служба облправительства.«Поздравляю участников с этими победами. Это достойный результат и показатель того, что в области есть много молодежных лидеров. Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству победителей и лауреатов на этом Конкурсе. Но самое главное, что теперь ребята вернутся домой и продолжат работать и развивать свои организации. Я уверен, что впереди у них еще много свершений, а мы готовы их поддерживать и помогать им», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.