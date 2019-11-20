Самарцы отличились коммуникабельностью
20 ноября 2019 11:57
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На основе статистики сервис составил рейтинг городов-интровертов, в котором Самара оказалась лишь на тринадцатом месте.
Первое место рейтинга занял Волгоград, где была отмечена самая высокая доля «интровертов» в сравнении с жителями других миллионников. Следом за ним расположилась Пермь. Тройку лидеров замкнул Воронеж, Омск разместился на четвертом месте, а Санкт-Петербург – на пятом. Челябинск, Казань, Москва, Екатеринбург и Ростов-на-Дону оказались более коммуникабельными – в городах наблюдается сравнительно большая доля пользователей, которые не возражают против живого диалога с водителем. По данным Uber, самыми общительными являются жители Красноярска, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Новосибирска: они заняли с 11 по 15 места в рейтинге соответственно.
Для составления рейтинга аналитики сервиса использовали показатели за сентябрь. Они сопоставили доли пользователей, которые указали в настройках приложения «не звонить», по отношению к их общему числу. Функция подразумевает ограничение водителя в телефонной связи с пользователем приложения Uber Russia до начала выполнения заказа.
Фото pixabay.com
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