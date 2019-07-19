Самарцы могут стать участниками Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко
19 июля 2019 12:37
125
20 июля Центр чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки начинает прием заявок на конкурс, который определит участников VII Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.
К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке. Молодые литераторы могут представить:
- стихотворения общим объемом не более 200 строк;
- прозаические произведения общим объемом не более 3 авторских листов;
- стихотворения, прозаические произведения для детей и подростков, объем прозы – не более 3 авторских листов, поэзии – не более 200 строк.
Конкурсную работу и анкету необходимо отправить по электронной почте litfest-samara@yandex.ru c пометкой «Фестиваль имени Анищенко-2019». Работы принимаются до 20 августа 2019 года включительно.
Открытие фестиваля состоится 27 сентября в 11:00 в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А). Затем, по сложившейся многолетней традиции, участники и мастера отправляются в оздоровительно-образовательный лагерь «Жигули» (пос. Зольное, Самарская область).
В программу мероприятий войдут мастер-классы и семинары от известных российских литераторов, интерактивные площадки, литературные чтения, экскурсия по живописным местам Жигулей и, конечно, творческий вечер, на котором будут звучать стихи Михаила Анищенко.
По итогам Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодёжная волна», куда войдут самые сильные произведения участников мероприятия. Также у молодых литераторов появится возможность получить рекомендации к публикациям в известных литературных журналах и газетах России.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 июля 2019 16:24
Участники шахматного турнира были поощрены руководством исправительных учреждений. Социум
19
19 июля 2019 16:17
В 2019 году Минтруд впервые за десять лет значительно увеличил пособие. Минимальная выплата выросла с 850 рублей до полутора тысяч, максимальная — с 4,9 тысячи до... Социум
34
19 июля 2019 16:10
Подключение социально значимых объектов в Самарской области проводится в соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» нацпроекта... Социум
52
Здравоохранение
19 июля 2019 14:38
Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности помогает избавиться от эмоционального напряжения. Здравоохранение
94
19 июля 2019 10:11
Все они не являются гражданами РФ. Здравоохранение
225
18 июля 2019 16:26
Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму. Здравоохранение
324
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14057
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14098
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14254
Туризм
19 июля 2019 12:15
16% ответили, что курортное приключение настигло их один раз. Туризм
128
18 июля 2019 14:01
Аналитики изучили ответы более 2 000 российских туристов. Туризм
349
17 июля 2019 11:27
На пике сезона в зависимости от курорта отели будут заполнены на 70-90%. Туризм
331
Образование
19 июля 2019 14:34
Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей. Образование
98
18 июля 2019 14:39
Опубликован рейтинг «Национальное признание - 2019». Образование
350
18 июля 2019 13:39
Определиться с выбором университета и желаемым направлением обучения абитуриентам необходимо до 26 июля. Образование
328
Культура
19 июля 2019 15:38
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волга продолжатся танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное... Культура
66
16 июля 2019 13:47
К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет. Культура
234
16 июля 2019 12:19
В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей. Культура
256
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14838
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14350
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1051
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1525
Видео
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
112
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
249
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
382
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
431
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
315
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
670
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
725
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
622
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
821
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
837
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
563
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
873
Мероприятия