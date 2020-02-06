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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы могут стать послами Тавриды

6 февраля 2020 13:32
108
Самарцы могут стать послами Тавриды
Заявки принимаются до 12 февраля 2020 года. 

Арт-кластер «Таврида» проводит конкурс по выбору резидентов, которые будут представлять «Тавриду» в регионах, презентовать её молодежи и отбирать участников. Заявки принимаются до 12 февраля 2020 года.
Арт-кластер «Таврида» объединяет творческую молодежь России. Он включает в себя Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» и Стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».

В 2019 году впервые в каждом регионе России были отобраны резиденты, которые активно участвовали в жизни арт-кластера. Сейчас проводится конкурс по выбору резидентов. Они станут официальным лицом «Тавриды» в своем регионе, смогут напрямую взаимодействовать с организаторами Форума и Фестиваля, выбирать участников, которые поедут на мероприятия арт-кластера, презентовать «Тавриду» молодежи региона. А самое главное – резиденты поедут на одну из смен Форума и Фестиваль.

Резидентами могут стать молодые люди от 22 до 35 лет, которые уже становились участниками, волонтерами или организаторами мероприятий арт-кластера «Таврида». Заявки принимаются в АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru/event/40310). К заявке необходимо прикрепить творческое задание: записать минутный ролик о себе, своих успехах в творчестве и планах. Также необходимо прикрепить концепцию проведения информационной кампании Форума и Фестиваля.
Заявки принимаются до 12 февраля 2020 года.
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Комментарии


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