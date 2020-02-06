Самарцы могут стать послами Тавриды

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Арт-кластер «Таврида» проводит конкурс по выбору резидентов, которые будут представлять «Тавриду» в регионах, презентовать её молодежи и отбирать участников. Заявки принимаются до 12 февраля 2020 года.Арт-кластер «Таврида» объединяет творческую молодежь России. Он включает в себя Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» и Стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».В 2019 году впервые в каждом регионе России были отобраны резиденты, которые активно участвовали в жизни арт-кластера. Сейчас проводится конкурс по выбору резидентов. Они станут официальным лицом «Тавриды» в своем регионе, смогут напрямую взаимодействовать с организаторами Форума и Фестиваля, выбирать участников, которые поедут на мероприятия арт-кластера, презентовать «Тавриду» молодежи региона. А самое главное – резиденты поедут на одну из смен Форума и Фестиваль.Резидентами могут стать молодые люди от 22 до 35 лет, которые уже становились участниками, волонтерами или организаторами мероприятий арт-кластера «Таврида». Заявки принимаются в АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru/event/40310). К заявке необходимо прикрепить творческое задание: записать минутный ролик о себе, своих успехах в творчестве и планах. Также необходимо прикрепить концепцию проведения информационной кампании Форума и Фестиваля.Заявки принимаются до 12 февраля 2020 года.