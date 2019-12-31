Самарцы могут подать заявление в электронном виде на выплату в связи с рождением ребенка

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Подробную инструкцию по подаче заявления в электронном виде можно найти на Социальном портале в разделе "Обучение компьютерной грамотности" -"Социальный портал"-"Электронные сервисы Социального портала" -" Подача заявления на получение электронных услуг" или по ссылке в QR-коде.

На соц. портале Минсоцдемографии региона https://suprema63.ru можно подать заявление на госуслугу "Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением 1-го ребенка" в электронном виде! Такая возможность есть у зарегистрированных на портале Госуслуг с подтвержденной учетной записью.