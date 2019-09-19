Самарцев ждет дождь и усиление ветра

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» до 19 часов 19 сентября в большинстве районов Самарской области прогнозируется дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер юго-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха днем 11-16 С°.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com