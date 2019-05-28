Самарцев просят соблюдать безопасность детей при перевозках

82

К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.Прежде чем отправиться с ребенком на автомобиле побеспокойтесь о его безопасности:1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребенка (сегодня большое количество производителей предлагают свою продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых небольшой диапазон веса).2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить детское кресло, каким образом оно фиксируется.Отправляясь в автомобильное путешествие, приучайте ребенка занимать свое место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером.С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей.Фото pixabay.com