Самарцев приглашают выбрать лучшего участкового

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С 11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации. Данная акция призвана способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап проводится на региональном уровне. Отдать голос за лучшего представителя подразделения участковых уполномоченных полиции своего муниципального образования жители региона смогут на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области, где будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции с разбивкой по территориальным органам. В этом году более пятидесяти участковых уполномоченных полиции региона примут участие в конкурсе. Участники голосования смогут узнать сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.Онлайн-голосование в рамках первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. По окончанию определятся победители, которые пройдут во второй этап.На втором этапе жители Самарской области выберут самого народного участкового губернии, который будет представлять наш регион на заключительном, федеральном этапе конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября 2019 года. Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября текущего года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель.Торжественное награждение победителей конкурса состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.