Самарцев приглашают стать пограничниками

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Пограничное управление проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничных органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.В соответствии с законодательством отбираются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающие в запасе Вооруженных Сил России, по состоянию здоровья пригодные к военной службе, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего. Также рассматриваются кандидаты, имеющие высшее образование (не проходившие военную службупо призыву).Кроме того, ведется набор граждан из числа выпускников средних учебных заведений для поступления в высшие военные учебные заведения ФСБ России и ФСО России (срок обучения – 5 лет, с присвоением офицерского звания), а также на потоки обучения для получения среднего профессионального образования (воинское звание – прапорщик, срок обучения – от 2 до 3 лет).Желающим узнать условия приема и порядок направленияв ведомственные учебные заведения необходимо обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям (г. Саратов,ул. Лунная, 27, телефон (8452) 39-14-54).