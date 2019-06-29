Самарцев приглашают отправить друзьям открытку на французском языке

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Во Франции 14 июля – национальный праздник, а в России – День почты! В преддверии этих двух событий самарцам предлагают приобщиться к традиции, которая сегодня забыта в России, а во Франции остается все так же популярной и даже набирает обороты – к традиции отправлять открытки близким и друзьям.В век мессенджеров и электронной почты получить открытку - это особый знак внимания вашим родным людям!"С 1 по 12 июля приглашаем вас в Альянс Франсез, чтобы написать открытку (а открытки для вас мы уже приготовили) человеку, который живет в Самаре или Самарской области. Мы сами отправим ее 15 июля вашему адресату, а вам дадим еще одну открытку в подарок! Написать открытку вы можете, как на русском, так и на французском языке!", - сообщает Альянс Франсез Самара.Гостей ждут в рабочие часы Альянса: каждый будний день с 9 до 18.30. Адрес: ул.Высоцкого, 10, 2-ой этаж.