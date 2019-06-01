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Самарцев приглашают на международную площадку фестиваля Волгафест, в содружество разных стран мира.Там вы сможете принять участие в мастерских и играх на иностранных языках, танцевальных мастер-классах, попробовать гастрономические изыски от ресторанов Самары, послушать музыку и песни разных стран мира, а также больше узнать о театре.Кураторы площадки: «Альянс Франсез Самара» и Центр немецкого языка в Самаре.8 июня будет в большей степени посвящен немецкому языку, а 9 июня - французскому,Полную программу вы можете найти на сайте.5+